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'Üç Silahşörler' dağıldı, Müjdat Gezen 'Uğur Dündar' dedi

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Yılmaz Özdil'in, Uğur Dündar'ı Sezgin Baran Korkmaz'dan destek almakla suçlamasıyla başlayan polemik sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Müjdat Gezen, Uğur Dündar'a destek verdi.
'Üç Silahşörler' dağıldı, Müjdat Gezen 'Uğur Dündar' dedi

Her ikisi de Sözcü yazarı olan, Halk TV'de bir dönem yaptıkları programları çok izlenen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında patlak veren Sezgin Baran Korkmaz polemiği sosyal medyada gündem oldu. Özdil ve Dündar'ın yakın arkadaşı Müjdat Gezen Uğur Dündar'a destek verdi. 

Yılmaz Özdil dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda hesabından, kuruluşunda Uğur Dündar'ın bulunduğu Artı-1 televizyonunun, kara para aklamak suçlamasıyla aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğiyle kurulduğunu söyledi. Özdil "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadesini kullandı. 

Uğur Dündar, Tele-1'de katıldığı programda Yılmaz Özdil'e tepki göstererek "Yılmaz'ın bu imayı yapması benim sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden biridir. Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’ derim... Yılmaz’a da yazıklar olsun... Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun. Yılmaz sakın karşıma çıkma. Mezarıma dahi gelme. Seni görürsem çok fena yapacağım. Ben 77 yaşındayım. Zerre pislik bulamazsınız. Sırtımdan şu anda kanlar akıyor" dedi. 

Her iki isimle de çok sayıda televizyon programına katılan Müjdat Gezen yayına bağlanarak Uğur Dündar'a desteğini açıkladı: "Sen benim yarım asırdan fazla arkadaşım. Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm."   

Sözcü ile aynı gruba bağlı Korkusuz'da yazan Ümit Zileli ise Yılmaz Özdil'in yanında olduğunu ilan etti: "Sevgili kardeşim Yılmaz Özdil çok uzun yıllardır dostum, arkadaşımdır... Kendim kadar güvendiğim yol arkadaşımdır... Yazdıklarının, söylediklerinin altına gözüm kapalı imzamı atarım... uğradığı her saldırı uğradığım saldırıdır... Her zaman olduğu ve olacağı gibi yanındayım ve olacağımı buradan ilan etmek benim için şereftir."

Özdil-Dündar polemiği sosyal medyayı da ikiye böldü. Çok sayıda kullanıcı yıllardır Uğur Dündar'ın adını "Değerli ağabeyim" "Varlığıyla onur duyduğumuz" gibi ifadelerle birlikte kullanan Yılmaz Özdil'e tepki gösterdi.  Birçok kullanıcı ise Yılmaz Özdil'in dile getirdiği iddianın araştırılmasını istedi. 

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