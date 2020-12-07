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Üç turluk KTOEÖS ayağını 4 sporcu kayıpsız tamamladı.

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5 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde ana sponsor Türkiye İş Bankası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) katkılarıyla KKTC Genel Satranç Şampiyonası 1. Ayağı Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlandı. 
Üç turluk KTOEÖS ayağını 4 sporcu kayıpsız tamamladı.

5 ve 6 Aralık 2020 tarihlerinde Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) katkılarıyla KKTC Genel Satranç Şampiyonası 1. Ayağı Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlandı. 

Açılış hamlesini KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel’in yaptığı 42 sporcunun yarıştığı turnuvada üç turluk Birinci Ayağı FM Hüseyin Can Ağdelen, FM Yamaç Samani, Mustafa Sakallı ve Hüseyin Serbülent kayıpsız tamamladı. 

Turnuva öncesinde sporcumuz Cengiz Hasman’a Ulusal Usta Unvanı belgesi, Halil Tozakı’ya da 2020 Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülük ile gösterdiği başarıdan ötürü tebrik plaketi takdim edildi.

Eylül ayında düzenlenen 2020 Bireysel Federasyon Kupası’nda ilk kez akıllı tahta uygulamasıyla maçların canlı yayınlanması adımını atan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu bu uygulamanın yanında bu kez canlı yayınlanan maçları Ulusal Usta Cengiz Hasman, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım’ın sunumuyla birlikte canlı yayında yorumladı. 

KKTC Genel Satranç Şampiyonası tüm heyecanıyla birlikte 12-13 Aralık 2020’de Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür vakfının katkılarıyla, Arif Hasan Tahsin anısına Mağusa, Çanakkale Türk Spor Kulübü Selim Tilki Lokali’nde gerçekleştirilecektir.

 

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