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Üç ülkede elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi

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Doğalgaz zammı nedeniyle yeni yıl başında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan’da bu kez elektrik kesintileri başladı.
Üç ülkede elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi

Doğalgaz zammı nedeniyle yeni yıl başında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan’da bu kez elektrik kesintileri başladı.

Kazakistan'da kış ortasında elektrik şebekelerinde oluşan arıza nedeniyle voltaj düşüklüğü yaşandı. Bunun üzerine Almatı şehri başta olmak üzere ülkenin güney illerinde elektrikler tamamen kesildi. Dünden beri kesik olan elektriklerin tekrar verilmesi için çalışma başlatıldığı duyurulurken ülkede banka, fabrika, alışveriş merkezleri ve birçok alanda üretimin durduğu açıklandı.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN DA ETKİLENDİ

Kazakistan’da başlayan elektrik kesintisinden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi.

Kırgızistan’dan yapılan açıklamada, başkent Bişkek ve en büyük ikinci şehir olan Oş şehrinde elektriklerin kesildiği duyuruldu. Birçok şehirde de elektrikler kesilirken ülkede mobil telefon ve internet bağlantılarında da kesinti yaşandığı, aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe aksaklıklar olduğu öğrenildi.

Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Sorununun çözümü için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın tek bir elektrik şebekesinden faydalandığı hatırlatıldı.

Hstanelerdeki jeneratörler sayesinde hastaların tedavilerine devam edilebildiği öğrenildi.

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