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Üç yabancı diplomatik misyondan Pile konusunda varılan uzlaşıya destek…

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İngiliz Yüksel Komiserliği, Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri, Pile konusunda varılan uzlaşıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Üç yabancı diplomatik misyondan Pile konusunda varılan uzlaşıya destek…

İngiliz Yüksek Komiserliğinden üç misyon adına yapılan yazılı açıklamada, hem BM’nin hem de tarafların Ada'nın her iki tarafında yaşayanların yararına olacak şekilde bir yol bulunması, aynı zamanda bölgenin güvenliğinden de ödün verilmemesi hususunda gösterdikleri yapıcı tavrın desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, her üç diplomatik temsilciliğin gerek UNFICYP gerekse Özel Temsilci Colin Stewart’a her iki tarafla, uzlaşı çabalarına zarar verecek gerginliklerin önlenmesi hususunda yaptığı temaslara tam destek verildiği de belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafa esnek olma ve görüşmelerin yeniden başlayabilmesine yönelik ileriye doğru adım atma çağrısı yapılırken, ayrıca BM Genel Sekreteri’nin bir danışman atamasının önemine de vurgu yapıldı.

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