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Üç yaşındaki çocuğun ‘şeytan çıkarma ayini’ sırasında ölümüyle ilgili akrabaları tutuklandı

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ABD’de ‘şeytan çıkarma ayininde‘ üç yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan akrabalarından ikisi tutuklandı.
Üç yaşındaki çocuğun ‘şeytan çıkarma ayini’ sırasında ölümüyle ilgili akrabaları tutuklandı
Fotoğraf: ABC (Temsili)

Geçen yıl eylül ayında Kaliforniya eyaletindeki Iglesia Apostoles y Profetas isimli kilisede yaşanan olayda ailesi üç yaşındaki Arely Naomi Proctor’a ‘kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğini’ iddia ederek bir ayin yapmıştı.

Adli tıp raporuna göre çocuk boğularak ölmüştü.

Guardian;’ın aktardığına göre ‘şeytan çıkarma ayini’ diye tanımlanan olayla ilgili çocuğun büyükbabası Rene Trigueros-Hernandez ve amcası, Rene Hernandez-Santos çocuğun ölümüne neden olan istismar suçlamsıyla tutuklandı.

Çocuğunun annesi Claudia Hernandez-Santos da çocuğunun ölümüne neden olmaktan tutuklanmıştı.

 

Mahkeme kayıtlarına göre anne polise verdiği ifadede ‘kızının geceleri uyanıp ağladığı ve çığlık attığı için ele geçirildiğine’ inandığını anlattı.

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