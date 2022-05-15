Üç yaşındaki çocuğun ‘şeytan çıkarma ayini’ sırasında ölümüyle ilgili akrabaları tutuklandı

Geçen yıl eylül ayında Kaliforniya eyaletindeki Iglesia Apostoles y Profetas isimli kilisede yaşanan olayda ailesi üç yaşındaki Arely Naomi Proctor’a ‘kötü bir ruh tarafından ele geçirildiğini’ iddia ederek bir ayin yapmıştı.
Adli tıp raporuna göre çocuk boğularak ölmüştü.
Guardian;’ın aktardığına göre ‘şeytan çıkarma ayini’ diye tanımlanan olayla ilgili çocuğun büyükbabası Rene Trigueros-Hernandez ve amcası, Rene Hernandez-Santos çocuğun ölümüne neden olan istismar suçlamsıyla tutuklandı.
Çocuğunun annesi Claudia Hernandez-Santos da çocuğunun ölümüne neden olmaktan tutuklanmıştı.
Mahkeme kayıtlarına göre anne polise verdiği ifadede ‘kızının geceleri uyanıp ağladığı ve çığlık attığı için ele geçirildiğine’ inandığını anlattı.
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