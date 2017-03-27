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Üç yılda üç milyar Euro’luk yabancı yatırım

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Üç yılda üç milyar Euro’luk yabancı yatırım
Güney Kıbrıs’ta son yıllarda yaşanan ekonomik krize rağmen son üç yıl içerisinde üç milyar Euro’luk yabancı yatırımın yapıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfalarında ayrıntılarını aktardığı haberinde, son yıllarda yabancı yatırımlarda sürekli bir artış olduğunu yazdı.

Gazete 2014-2016 döneminde Güney Kıbrıs ekonomisindeki yabancı yatırımların 3 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Buna göre eldeki veriler temelinde, 2016 yılında doğrudan yabancı yatırımların yüzde 9,1 oranında arttığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın yakaladığı bu oranın, Avrupa çapında İrlanda’dan sonra ikinci büyük oran olduğunu kaydetti.

Yapılan yatırımlara örnek olarak kumarhane, Limasol limanı, marinalar, otel alım-satımları, yabancı sermaye akışıyla Rum bankalarının önemli derecede başarıyla yeniden sermayelendirilmesi, enerji şirketleri Noble, ENI ve Kogas’ın faaliyetlerini sıralayan gazete, ayrıca ilaç sektörü, telekomünikasyon ve ticari taşınmaz mallar alanında da önemli yatırımların kaydedildiğini aktardı.

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