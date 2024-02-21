Üç Yıldır İlaç Kriziyle Boğuşan Ülkede İlaç Eczacılık Dairesi Çaresiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim’in dün Meclis’te yaptığı konuşmanın tam metni şu şekilde:

“PANDEMİ SONRASI

Pandemi döneminden sonra Dünya ciddi bir ilaç krizinin içine girdi. İlaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirlerinde ciddi aksamalar oldu. Avrupa Birliği ülkeleri son aldıkları kararla Avrupa Birliği ülkeleri dışına hammadde satmama kararı aldı. Bu da demektir ki önümüzdeki aylarda dünyada ciddi bir ilaç krizi yaşanacak.

ÜÇ YILDIR İLAÇ YOKLUĞU…

Biz zaten üç yıldır gerek bütçede ilaca yeterince bütçe ayrılmaması, gerekse ihalelerin zamanında yapılmaması nedeniyle tam bir ilaç yokluğu yaşadık. Kısıtlı ilaç bütçesini de doğrudan alımlara harcadık. Hastaların tedavileri aksadı, belki bu nedenle ölümler oldu.

EK BÜTÇE

Bu yıl ek bütçe ile ilaç ve tıbbi malzeme konusunda rahatlayacağımızı düşündük. Öyle olmadı. İhaleler yapıldı gibi görünse de şu anda Sağlık Bakanlığı doğrudan alımlara mahkum durumdadır. Doğrudan alımla sürekli ilaç almak Sağlık Bakanlığı için akıl işi değil. Çünkü pahalıdır ve fiyat denetimi çok zordur.

Elbette ki bulunamayan eksik birkaç kalem ilaç doğrudan alınabilir ama sürekli bu yönteme gitmek ilaç bütçesini çar-çur etmektir. İhalesiz ilaç alımları ile alımlara şaibe karıştırmaktır.

İLAÇ POLİTİKAMIZ

Sorgulamamız gereken bu ülkede nasıl bir ilaç politikamız olduğudur. Yıllardır ülkenin ilaç ihtiyacını gerek devlette, gerekse özelde İlaç Eczacılık Dairesi yapmıştır. Devlet kurumlarının belki de en teknik dairesidir. Farmakoloji biliminin Sağlığa yön veren parçasıdır.

İlaç Eczacılık Dairesi ülkeye gelen her türlü ilacı kontrol eder ve girişine izin verir veya vermez.

Sağlık Bakanlığının ihtiyacı olan ilaç ihalelerini yapar.

Açılacak yeni eczane ve ilaç depolarını denetler ve izinlendirir.

Uyuşturucu kapsamındaki ilaçları kontrol eder ve denetler

Polisle işbirliği halinde madde denetimlerine gözetmenlik yapar.

Gerek devlette, gerekse özel eczanelerdeki zamanı geçmiş ilaçların imhasını koordine eder.

Dünyadaki ilaç politikalarını takip eder ve ülkemizde gerekli değişiklikleri yapar, önlemler alır.

Bütün bu işleri de Eczacılık bilimine hakim olan tecrübeli personeli ile yapar. İlaç Eczacılık Dairesi hiçbir dönemde siyasi olmamıştır; çünkü yaptığı iş siyasetin üzerinde yaşamsal ve tekniktir.

Herhangi bir hekim veya sağlığın herhangi başka bir bölümünde uzmanlaşmış başka birisi o işi yapamaz.

Gelinen Nokta:

Ülkede bu kadar yaşamsal bir iş yapan bu dairede

Müdür yok.

Sorumlu yok.

Kadrolar geçici, işçi ve tecrübesiz elemanlarla büyük bir özveriyle götürülmeye çalışılıyor.