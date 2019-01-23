Uçağı kaybolan futbolcu Sala'nın son mesajı: Baba, çok korkuyorum

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın arama çalışmaları devam ederken, Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği son mesajında "Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız, beni zor bulursunuz." dediği ortaya çıktı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jette yerine alan Emilano Sala, kalkıştan önce WhatsApp üzerinden gönderdiği son sesli mesajda arkadaşlarına uçağın kötü hali hakkında yorumda bulundu:

"Merhaba küçük kardeşlerim, nasılsınız? Ben yorgunluktan ölüyorum. Bugün işlerimi halletmek için Nantes'taydım. İşlerim bitmek bilmiyor. Cardiff'e gitmek için uçağa bindim, uçak sanki dağılacak gibi duruyor. Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız... Beni aramak için birilerini yollayacaklar mı bilmiyorum çünkü beni bu durumda bulamazlar (gülüyor)... Gerçekten korkuyorum...(gülüyor)."