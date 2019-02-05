Uçak arabanın üstüne acil iniş yaptı

Peru'da bir uçak caddedeki bir aracın üstüne acil iniş yaptı. Kazada 2 pilot yaralandı.

Peru’nun başkenti Lima’da Peru Hava Kuvvetleri’ne ait küçük bir uçak caddeye ani iniş yaptı. Bilinmeyen bir nedenle iniş yapan uçağın, önce elektrik kablolarına daha sonra da bir araca çarparak durabildiği belirtiliyor.

Kazada 2 pilot dışında yaralanan olmadı. Polis şefi Mario Arata pilotların durumlarının ciddi olmadığını duyurdu. Kazanın ardından caddeye çakılan uçak çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi