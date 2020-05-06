"Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir"

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle büyük ölçüde duran hava yolu taşımacılığının yeniden başlamasıyla, ilk etapta uçak bileti fiyatlarının düşeceği, ancak fiyatlarda daha sonra yüzde 50'den fazla artış olabileceği uyarısında bulundu.

IATA ayrıca hava yolu şirketlerinin bir an önce uçuşlara başlamak istemesinin, kapasitenin üstünde uçuş yapılmasına neden olabileceğini belirtti.

İlk etapta yolcuların talebinin düşük olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal mesafe kuralları gereği uçuşlara, orta koltukların boş bırakılması gibi yeni düzenlemeler getirilebilir. Bunun da uçak bileti fiyatlarının artmasına neden olması tahmin ediliyor.

IATA'nın tahminine göre bu artış, yolcu taleplerinin normale çıkmasının ardından, yani en erken 2021'de yaşanabilir.