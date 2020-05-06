  • BIST 99.066
  • Altın 391,111
  • Dolar 7,1481
  • Euro 7,7280
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

"Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir"

» »
"Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir"
"Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir"

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle büyük ölçüde duran hava yolu taşımacılığının yeniden başlamasıyla, ilk etapta uçak bileti fiyatlarının düşeceği, ancak fiyatlarda daha sonra yüzde 50'den fazla artış olabileceği uyarısında bulundu.

IATA ayrıca hava yolu şirketlerinin bir an önce uçuşlara başlamak istemesinin, kapasitenin üstünde uçuş yapılmasına neden olabileceğini belirtti.

İlk etapta yolcuların talebinin düşük olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal mesafe kuralları gereği uçuşlara, orta koltukların boş bırakılması gibi yeni düzenlemeler getirilebilir. Bunun da uçak bileti fiyatlarının artmasına neden olması tahmin ediliyor.

IATA'nın tahminine göre bu artış, yolcu taleplerinin normale çıkmasının ardından, yani en erken 2021'de yaşanabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:38
  • İtalya'da karantina önlemleri hafifletildi: Nasıl bir yol izliyorlar?04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:04
  • Fransa’da Covid-19’dan ölen Müslümanların cenazelerini defnetmek için mezarlık bulunamıyor03 Mayıs 2020 Pazar 22:43
  • Fransa, kısıtlamaların gevşetilmesi ardından ülkeye giriş yapacak herkese 14 gün karantina öneriyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:06
  • İspanya Başbakanı Sanchez: Aşı bulunmadıkça önümüzdeki aylarda salgının tekrar artacağına eminim02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:04
  • İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:22
  • “Lufthansa’nın yüzde 25,1’i devletin olacak”02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:14
  • İngiliz Yüksek Mahkemesi, Hükümetin Emeklilik Fonu Düzenlemesini Haksız Buldu02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:03
  • Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü01 Mayıs 2020 Cuma 22:07
  • İngiliz Başbakan’ın Yeni Doğan Oğluna İsim İçin Bahisler Açıldı30 Nisan 2020 Perşembe 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti