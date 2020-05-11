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Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir

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Sosyal mesafenin korunması için yolcu sayısının azaltılmasının uçak bilet fiyatlarını artırması bekleniyor.
Uçak bileti fiyatları yüzde 50 artabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir havayolları uçuşu yapılamazken, sosyal mesafeyi korumak için yolcu sayısının azaltılmasının bilet fiyatlarını yüzde 50 oranında artırabileceği uyarısında bulunuldu. Koronavirüs salgının vurduğu sektörlerden biri olan havacılık sektörü, uçuşlara yeniden başlamanın formülünü arıyor.

Uçakta sosyal mesafenin korunması ve uçuştan önce ateş ölçülmesi gibi bazı önlemlerin alınması planlanıyor. Ancak sosyal mesafenin korunması için yolcu sayısının azaltılmasının bilet fiyatlarını artırması bekleniyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) uçaklarda boş koltuk bırakmanın bilet fiyatlarını ciddi oranda artıracağını uyarısında bulundu.

IATA’dan yapılan açıklamada “Sektörün ortalama kar eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62’ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Havayolu şirketlerinin sadece kâr eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

IATA Genel Direktörü Alezandre de Juniac ise CNN’e yaptığı açıklamada “Bu koşullar altında uçabilecek ve bu uçuşlardan paza kazanabilecek hiçbir havayolu yok” dedi.

Boş koltuk uygulaması uçak tiplerine göre doluluğu yüzde 30-50 oranında düşürebiliyor

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