Uçak biletleri de dövize endekslendi. Bir bu eksikti !..

KKTC’de, dövizin önlenemez yükselişi sonrasında vatandaşın alım gücü düşerek büyük sıkıntı yaşanırken, bukez bilet fiyatlarının döviz kuruna endekslenmesi, uçak ile seyahatlerde de sıkıntı yaşanmasına neden olacak.

Pegasus Hava Yolu Şirketi, Turizm Acentelerine gönderdiği yazıda, 4 Eylül tarihinden itibaren yurt dışına gideceklerin biletlerini, 4 Eylül tarihinden önce almaları gerektiğini, çünkü bu tarihten sonra biletlerin döviz kuru üzerinden hesaplanarak verileceğini bildirdi.

Pegasus yazılı açıklamasında, Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kıbrıs hattı ücretlerimiz Türkiye çıkışında USD, Kıbrıs çıkışında EURO olacak şekilde uygulanacak denildi.

Yazılı açıklamaya devamla, Kıbrıs ve Türkiye’deki acentelerimiz ücretleri sistem üzerinden, TL olarak görüntüleyeceklerdir. Sisteme tanımlı USD ve EUR seviyeler günlük kurlardan dönerek availability ekranına TL olarak yansıyacaktır denildi