  • BIST 102.784
  • Altın 221,715
  • Dolar 5,2613
  • Euro 5,9652
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

»
Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.
Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

 

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada en çok altın rezervi olan ülkeler07 Şubat 2019 Perşembe 18:46
  • Buz üstünde soyunan Tuktamışeva:Haftada en az bir kez seks07 Şubat 2019 Perşembe 18:26
  • Sigara bağımlılığı, çocuklarını kaybettirdi07 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapabiliyor07 Şubat 2019 Perşembe 18:15
  • ABD üssünün fotoğrafını çeken öğrenciye hapis07 Şubat 2019 Perşembe 18:04
  • Sevgililer Günü erkeklerin maskesini düşürüyor07 Şubat 2019 Perşembe 18:02
  • Evliliği 3 dakika sürdü07 Şubat 2019 Perşembe 17:28
  • Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdıGucci ırkçılık eleştirilerinin ardından o kazağı satıştan kaldırdı07 Şubat 2019 Perşembe 16:38
  • Ronaldo’nun annesi tecavüz iddiasıyla ilgili konuştu: Oğlumun oteline iskambil oynamaya gitmedi07 Şubat 2019 Perşembe 16:34
  • Buz üstünde soyunan Tuktamışeva’dan cinsellik tavsiyesi07 Şubat 2019 Perşembe 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti