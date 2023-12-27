Uçak geri döndürüldü... Kurşunladı, kaçmak üzereyken Ercan'da tutuklandı!

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

27.12.2023 tarihinde, saat 07:15 sıralarında, Lefkoşa’da Akın Başak Sokak üzerinde bulunan bir apartmana ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir araca açılan iki el ateş sonucu söz konusu araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.Y. (E-52), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.