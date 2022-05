Uçak havalandıktan 40 dakika sonra pilotun test uçuşu eksik olduğu için geri döndü

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi günü Britanya’nın başkenti Londra’dan ABD’nin New York kentine gitmek üzere havalanan Airbus A330 tipi uçağın iki pilotu, kalkıştan 40 dakika sonra, görevlendirme belgesindeki hatayı fark etti.

2017’de havayolu şirketinde işe başlayan yardımcı pilot Britanya’nın hava ulaşımı güvenliği için uyulması gereken tüm standartlarına uygundu sadece şirketin bir talebi olan, aralıklarla yapılan test uçuşlarının sonuncusuna girmemişti.

İrlanda semalarındaki uçak kalktığı Heathrow Havalimanı’na döndü. İlk kalkıştan 1,5 saat sonra Heathrow’a inince, birinci pilotun görevini yeni bir pilot devraldı ve uçak yeniden New York’a gitmek üzere havalandı.

Yolcuların güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığını söyleyen Virgin Atlantic sözcüsü şunları söyledi: ”2 Mayıs’ta, Londra Heathrow’dan New York KFK’ye yapılan VS53 sayılı uçuşumuz kalkıştan kısa süre sonra nöbet listesindeki bir hata nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Deneyimli bir pilota eşlik eden ve her anlamda kalifiye olan yardımcı pilotun yerine kurallar gereği başka bir arkadaşı geçti. Uçak New York’a iki saat 40 dakika gecikmeli indi. Bunun için yolcularımızdan özür diliyoruz.”