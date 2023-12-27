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Uçak havalandıktan sonra Ercan’a geri indi

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Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı
Uçak havalandıktan sonra Ercan’a geri indi

Lefkoşa’da bu sabah saat 07.15 sıralarında, Akın Başak Sokak’taki bir apartmana ait park yerinde, bir araca açılan iki el ateş edilmesi sonucunda zanlı olarak görülen A.Y, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı

Polis açıklamasında, ileri soruşturma sonucu zanlı olarak görülen 52 yaşındaki A.Y’nin, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Zanlının içinde olduğu uçağın havalandıktan sonra Ercan’a geri indiği ve zanlının tutuklandığı belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.

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