Uçak kazası soruşturmasında 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat’ta meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uçakta görevli 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat’ta meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uçakta görevli 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı.

DHA’da yer alan habere göre, kabin görevlileri, uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını, olay nedeniyle de şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Pegasus Hava Yolları'na ait uçak 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış ve üç parçaya ayrılmıştı.

Kazaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar ifadesine başvurulan 165 kişinin arasında uçakta görevli 4 kabin memurunun da olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan bazı yolcuların şikayetçi oldukları bazılarının da şikayetçi olmadıkları, 8'i Türk, 5'i yabancı olmak üzere 13 yolcunun ifadesinin de henüz alınmadığı kaydedildi.

Öte yandan uçaktaki kara kutunun kaza kırım ekibi ve ABD'den gelen Boeing yetkilileri ile birlikte Almanya'ya götürülerek orada inceleneceği öğrenildi.

Kaza kırım ekibi ve ABD'li yetkililerin çalışmaları sonucu hazırlanacak ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.