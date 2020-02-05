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Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı: 5 polis yaralı

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından bölgeye giden polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı bildirildi
Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı: 5 polis yaralı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağının iniş yaptıktan sonra kayarak pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı, 5 polis yaralandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan içinde 2'si çocuk 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli, Açelya isimli Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine kaydı.

Olayın ardından kaza mahalline gitmeyen çalışan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Kazada 5 polisin yaralandığı öğrenildi.

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