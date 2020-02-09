Kulağınızı açık tutun!

Uçakta yapılan zorunlu uçuş güvenliği bilgilendirmelerine dikkat edin. Belki aynı konuşmayı 100 kez dinlediniz, belki ezberlediğinizi düşünüyorsunuz. Ama uçuş güvenliği bilgilendirmeleri olası bir kaza durumunda acil çıkış kapılarını kolayca bulmanızı ve güvenlik malzemelerine ulaşmanızı sağlayabilir.