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Uçak kazasının nedeni açıklandı: Pilot kokpitte sigara yaktı

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2016 yılında Kahire'ye giderken düşen ve 66 kişiye mezar olan EgyptAir uçağının düşüş nedeni açıklandı.
Uçak kazasının nedeni açıklandı: Pilot kokpitte sigara yaktı

2016 yılında Kahire'ye giderken düşen ve 66 kişiye mezar olan EgyptAir uçağının düşüş nedeni açıklandı. Pilot kokpitte sigarasını yakınca maskeden sızan oksijen alev aldı.

Mısır'ın Kahire şehrine gitmek için Fransa'nın Paris Chaerles de Gaulle kentinden 2016 yılında havalanan EgyptAir'in MS804 sefer sayılı uçağı Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney kesiminde düştü.

Kaza nedeniyle 66 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

Kara kutu üzerinde yıllarca devam eden çalışmanın sonucunda soruşturma tamamlandı ve kazaya uçağın pilotun kokpitte yaktığı sigaranın acil durum maskesinden sızan oksijenle tepkimeye girerek bir patlamaya yol açtığı açıklandı.

Havacılık uzmanları tarafından hazırlanan ve Paris'teki Temyiz Mahkemesine gönderilen bir rapora göre, Mısırlı pilotların kokpitte sigara içtikleri biliniyordu çünkü bu uygulama kazanın yaşandığı anında yasak değildi.

Kara kutu Yunanistan'da bulunmuştu

Fransa'da Paris Charles de Gaulle'den kalkan uçakta kimliği tespit edilen 1 İngiliz, 12 Fransız, 30 Mısırlı, 2 Iraklı ve 1 Kanadalı yolculuğunu olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer uçağın 'ölüm sarmalına' düşmeden önce şiddetli dönüşler yaptığını söylemişti.

Kazanın ardından ABD Donanması'nın da dahil olduğu büyük bir arama-kurtarma görevinin ardından uçağın kara kutusu Yunanistan'da bulunmuştu.

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