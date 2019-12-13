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Uçak kötü hava koşulları nedeniyle Larnaka yerine Beyrut’a indi

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Atina-Larnaka seferini yapan bir uçağın dün, Larnaka Havalimanı bölgesindeki kötü hava koşulları nedeniyle Beyrut Havalimanı’na indiği bildirildi.
Uçak kötü hava koşulları nedeniyle Larnaka yerine Beyrut’a indi

Politis gazetesi, sabah saatlerinde Larnaka Havalimanı’na inmesi gereken uçağın, kötü hava koşulları nedeniyle Beyrut’a yöneldiğini, burada birkaç saat bekledikten sonra, öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na iniş yaptığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Ayia Napa-Larnaka arasındaki otobanın sular altında kaldığını ve onlarca aracın, 5 saat boyunca yolda mahsur kaldığını kaydetti.

Haberde, aşırı yağışlar nedeniyle “Mağusa bölgesi” ile Larnaka’da bazı binaları ve yolları su bastığı da belirtildi.

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