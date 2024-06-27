Uçak yanlış piste indi, soruşturma başlatıldı!

Ankara-Ercan seferini yapan AJET uçağı, yanlış piste iniş yaptı. Pilot hatası nedeniyle meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara-Ercan seferini yapan ‘VF555′ sefer numaralı AJET uçağı ’11R’ pisti yerine ’11L’ pistine iniş yaptığı öğrenildi.
TC-LUK tescilli Airbus A320 tipi uçağın yanlış piste yaklaştığının fark edilmesiyle birlikte Ercan Hava Trafik Kontrol merkezi pisti pas geçme uyarısında bulundu.
50-60 feet kala gelen bu uyarı sonrasında uçak inişe devam etti ve yanlış piste iniş yaptı.
Pilot hatası nedeniyle meydana gelen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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