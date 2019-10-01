Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik ile uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikte, Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanmasına yönelik özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı personelinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek.

Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin, teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor.

ADAYLAR FİZİKİ YETERLİLİK VE ATIŞ SINAVINA TABİ TUTULACAK

Hava polisi olmak için başvuracak adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yer ve tarihte, Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak.

POLİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Hava polisleri, kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği veya kontrolü altına aldığı durumlarda uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın kontrolünü yetkili kaptan pilota geri vermek, ayrıca kokpit, mürettebat, yolcu can güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahale eylemlerini önlemek için orantılı olarak uygun koruyucu güvenlik tedbirleri almakla sorumlu olacak.

Sivil kıyafetle görev yapacak hava polisleri, söz konusu tehditlere yönelik makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak. Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek.

Hava polisleri uçuş sonunda göreviyle ilgili hususlar hakkında görev sonu dönüş raporu hazırlayacak. Hazırlanan raporlar ilgili birimlerdeki yetkili amire sunularak arşivlerde saklanacak.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULACAK

Hava polisi görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak.

Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polislerinin görevi uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek ancak kimlikleri yolculardan gizli tutulacak.

UÇUŞLARDA EN AZ İKİ HAVA POLİSİ GÖREV ALACAK

Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı, hava aracının tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak.

Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması halinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilebilecek.

Hava polisinin görev esnasında kullanacağı silah, mühimmat ve teçhizat ise Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.