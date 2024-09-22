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Uçakta el bagajındaki elektronik sigara patladı, yolcular tahliye edildi

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Yunanistan'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na doğru yola çıkacak olan easyJet uçağının 236 yolcusu, kalkıştan hemen önce kabin içinin aniden dumanla dolması üzerine tahliye edildi. 
Uçakta el bagajındaki elektronik sigara patladı, yolcular tahliye edildi

Yunanistan'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na doğru yola çıkacak olan easyJet uçağının 236 yolcusu, kalkıştan hemen önce kabin içinin aniden dumanla dolması üzerine tahliye edildi. 

Yetkililer, başta "bomba" olabileceğini düşündükleri yangının, bir yolcunun el bagajında bulunan powerbank ve elektronik sigaralardan kaynaklandığını belirtti.

Şirket, Independent'a yaptığı açıklamada, "EasyJet, 17 Eylül'de Heraklion'dan Londra Gatwick'e giden EZY8216 sefer sayılı uçuşun, bir yolcunun kabin bagajında ​​çıkan yangın nedeniyle kalkıştan önce biniş sırasında boşaltıldığını doğruladı. İtfaiye ekipleri uçağa müdahale etti ve kabin ekibi prosedürlere uygun şekilde uçağı tahliye etti. Yolcular terminale alınırken, aynı günün ilerleyen saatlerinde yolcuları evlerine uçurmak için yeni bir uçak ve mürettebat ayarlandı. Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir" dedi. 

Temmuz ayında da ABD'nin San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcunun dizüstü bilgisayarının yangın çıkarması sonucu American Airlines'a ait bir uçak tahliye edilmiş ve 3 yolcu yaralanmıştı.

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