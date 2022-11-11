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Uçakta istediğiniz yere oturmak için uygulayabileceğiniz küçük tüyo

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Gezgin bir kadın, uçakta bir sıra koltuğu kendinize ayırmak için uygulayabileceğiniz basit bir tüyo paylaştı.
Uçakta istediğiniz yere oturmak için uygulayabileceğiniz küçük tüyo

21 farklı ülkeye giden ABD’li Janelle isimli bir kadın, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla uçakta koltuk rezervasyonu yaparken uygulanabilecek kolay bir yöntem paylaştı.

TikTok’taki 129.000 takipçisine seslenen Janelle, kimsenin orta koltuğu istemediğini vurgularken çiftlerin koridor ve pencere tarafındaki koltuklara rezervasyon yaptırmasını tavsiye etti.

Daily Mail’in haberine göre, Janelle videoda, “Eşiniz, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, arkadaşınız, her kimse ile rezervasyon yaparken, koridor ve pencere koltuğunu ayırtın çünkü kimsenin orta koltuğu istemediğini unutmayın.”

“Yani kimsenin orta koltuğu satın almama veya aranızdaki koltuğa yerleştirilmeme ihtimali var, işte o zaman kendinize ait bütün bir sıranız olabilir.”

“Birçok kişi muhtemelen orta koltuğu ayırtmaktan kaçınacaktır, ancak yaparlarsa, her zaman arkadaşınızın yanına oturmak için ‘takas etme’ seçeneğiniz var. Çünkü dediğim gibi, kimse orta koltuğa oturmak istemiyor.”

“‘Hey, koridordaki koltuğumla mı yoksa penceredeki koltuğumla mı takas yapmak istersin?’ diye sorabilirsiniz. Size ‘Evet’ diyecekler. Ve sonra hala yan yana oturabilirsiniz” dedi.

950.000 kezden fazla izlenen videoya yorum yapan birçok kişi, ipucunu paylaştığı için Janelle’e teşekkür etti.

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