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Uçakta Kızarmış Çekirge Satıldı; Havayolu Şirketinden Yasak Geldi

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Uganda’nın ulusal havayolu şirketi, bir uçuşu sırasında yolculara çekirge satılması sonrasında satışa yasak getirdi.
Uçakta Kızarmış Çekirge Satıldı; Havayolu Şirketinden Yasak Geldi

Şirketten yapılan açıklamada hafta sonu yapılan bir uçuş sırasında Afrika ülkesinin en sevilen lezzetlerinden ‘Nsenene’nin (kızarmış çekirge) satıldığı ve bunun havayolunun ‘ruhuna ve prensipleri‘yle örtüşmediği belirtildi.

Açıklamada, satışın ayrıca, kurallarına da aykırı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel basın, havayolunun bazı çalışanlarını görevden uzaklaştırdığını yazarken bazı yolcular, uçakta çektikleri görüntüleri Twitter’da paylaştı.

Bu sezon yeterli sayıda çekirge bulunamadığı için yolcuların ‘heyecanını’ anladıklarını ve uçuşlardaki yemek menüsüne Nsenene’yi eklemeyi düşündüklerini belirten havayolu yönetimi, “Bunun ülke turizmine de katkısı olur” ifadelerini kullandı.

 
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