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Uçakta kriz: Pilotlar kokpitte birbirine girdi

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Air France kokpitte kavga eden iki pilotunu açığa aldı. Fransa sivil havacılık güvenliğine bağlı soruşturma bürosu da, Air France'ın uçuşlarında birçok sorunun yaşandığını gösteren rapor yayımlayarak şirketi uyardı.
Uçakta kriz: Pilotlar kokpitte birbirine girdi

Fransa’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air France, kokpitinde kavga eden iki pilotunun görevlerini askıya aldı.

BFMTV’nin haberine göre, haziran ayında Paris-Cenevre uçuşunda Airbus A320 uçağının kalkışından kısa süre sonra pilotlardan biri diğerine yanlışlıkla çarptı. Bu nedenle iki pilot arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve pilotlar birbirini önce tokatlayıp sonra darbetmeye başladı.

Uçağın mürettebatından biri pilotları ayırıp uçuş boyuncu ihtiyat amaçlı kabinde kalırken, soruşturma neticesinde Air France iki pilotu açığa aldı.

SİVİL HAVACILIK BÜROSUNDAN UYARI

Fransa sivil havacılık güvenliğine bağlı soruşturma bürosu (BEA), Air France’ın uçuşlarında birçok sorunun yaşandığını gösteren rapor yayımlayarak, şirketi uyarıp uçuş kurallarına saygı duymaya çağırdı.

BEA, raporda 31 Aralık 2020’de Brazavil (Kongo)-Paris (Fransa) uçuşu sırasında yakıt sızıntısı nedeniyle Çad’ın başkenti Encemine’ye inen Air France uçağının pilotlarının bu sırada güvenlik prosedürlerini göz ardı ederek sızıntının olduğu depoya yakın motorun bağlantısını kesmemesi ve olası büyük bir yangının kıl payı atlatılmasını örnek olarak gösterdi.

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