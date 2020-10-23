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Uçakta maske karşıtı konuşma yapıp takmayı reddedince karısından tokadı yedi

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Maske takma tartışması yine şiddetle sonuçlandı. Bu kez Britanya’da bir kadın uçakta maske takmayı reddedip küfürlü maske karşıtı konuşma yapan kocasını tokatladı.
Uçakta maske karşıtı konuşma yapıp takmayı reddedince karısından tokadı yedi

Maske takma tartışması yine şiddetle sonuçlandı. Bu kez Britanya’da bir kadın uçakta maske takmayı reddedip küfürlü maske karşıtı konuşma yapan kocasını tokatladı.

Easy Jet’in Manchester-Tenerife uçuşunda bir yolcunun cep telefonuyla çektiği görüntüde, orta yaş üstü bir adam maskesiz olarak maske karşıtı bir tirat atıyor.

Hepinize yalan söylüyorlar, ne kadar uzun süre maske takarsanız bu iş o kadar uzar” diyen adam herkese maskesini çıkarmasını ‘tavsiye ediyor.’

Adam, yanında oturan ve kendisin müdahale etmeye çalışan karısına küfür eşliğinde “Sen sus embesil” diyor.

Bunun üzerine şahitlerin anlatımına göre kadın kocasına tokat atıyor. Adamın da şiddetle karşılık verdiği olaya diğer yolcular ve kabin ekibi müdahale ediyor.

Havayolu şirketi iniş sonrası uçağa polislerin girdiğini belirterek uçuş sırasında herkesin maske takma zorunluğu olduğunu hatırlattı.

 

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