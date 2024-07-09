  • BIST 10885.85
  • Altın 2486.7
  • Dolar 32.7641
  • Euro 35.511
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Uçakta yanında oturan yolcuya KKTC’de emlakçı olduğunu söyleyen Alman kadın tutuklandı

» »
Almanya vatandaşı 49 yaşındaki bir kadın, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının alım satımı işiyle meşgul olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Uçakta yanında oturan yolcuya KKTC’de emlakçı olduğunu söyleyen Alman kadın tutuklandı

Politis ve diğer gazeteler, Almanya vatandaşı 49 yaşındaki bir kadının KKTC’de emlakçılık yaptığı gerekçesiyle pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını, dün mahkemeye çıkarılan kadın hakkında 4 gün tutukluluk kararı verildiğini yazdı.

 Gazete, Alman kadının yakalanması olayının 2 Temmuz Salı günü Almanya’dan Larnaka’ya gerçekleştirilen uçuşta, yanında oturan yolcuya, KKTC’de emlakçılık yaptığını beyan etmesiyle başladığını belirtti.

 Habere göre kadının KKTC’de emlak alım satım işi yaptığını beyan ettiği yolcu ise, kendisiyle birlikte seyahat eden ve Rum polisinde görev yapan şahsa kadını şikayet etti.

 Gazete, uçağın iniş yapmasının ardından ise aynı uçakta olan Rum polisi mensubu şahsın, kadını, havaalanında görevli polislere gösterdiğini, eşkali belirlenen ve hakkında soruşturma başlatılan kadın hakkında elde edilen bilgilerin, kadının adının, KKTC’deki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının alım satımına dair bir şikayette yer aldığının belirlendiğini vurguladı.

 Araştırma sürdüğü sırada kadının, 7 Temmuz Pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını aktaran gazete, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından ise 4 gün tutuklu kalması kararı alındığını yazdı.

 Gazete, kadının olayının, daha önce yakalanan ve ifade vermeye gitmediği için hakkında AB tutuklama emri çıkarılan bir diğer Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’le ilişkisi olup olmadığının ise araştırıldığını belirtti.

 -Dördüncü vaka

 Haberde, Alman vatandaşı kadının tutuklanmasının; Kıbrıslı Türk Akan Kürşat, halihazırda tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut ve Rikels’le birlikte Kıbrıslı Rumların eski taşınmazlarının kullanımına ilişkin dördüncü vaka olduğu vurgulandı.

 Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Suiistimali Konusunda Alman Kadının Tutuklanması İnanılmaz Şekilde Gerçekleşti – Frankfurt-Larnaka Seferini Yapan Uçakta İşini Yan Koltuktaki Yolcuya Anlattı” başlıkları altında okuyucuya aktardı.

 Gazete, 49 yaşındaki Alman kadının tutuklanmasındaki başlıca sebebin, bizzat kendisinin itirafı olduğunu, kadının KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım-satımı işini yaptığını, Frankfurt’tan Larnaka’ya dönerken, uçakta yanında oturan kişiye anlatmasının ardından tutuklandığını yazdı.

 Alman kadının yanında oturan Kıbrıslı Rum yolcuya, yaptığı işi anlatmanın yanı sıra, kimlik ve iletişim bilgilerini de verdiğini vurgulayan gazete, Alman kadının dün çıkarıldığı mahkeme sürecinin ise, tercüman bulunamaması sebebiyle zorlukla ilerlediğini belirtti.

 Gazete, kadın hakkında 8 gün tutukluluk talep edilmesine rağmen Rum yargıcın 4 gün tutukluluk kararı verdiğini, bu süre zarfında Rum polisinin araştırmalarına devam edeceğini aktardı.

 – Aykut tutukluluğa itiraz başvurusunda bulundu

 Gazete bir diğer haberinde ise, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımına ilişkin 124 suçlamayla karşı karşıya bulunan ve 9 Eylül’e kadar tutukluluk kararı bulunan “Afik Group” sahibi Simon Mistriel Aykut’un avukatının, tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunduğunu yazdı.

 Aykut’un avukatının itirazının temyiz mahkemesinde bugün dinlenmeye başlayacağını belirten gazete, Aykut’un oğullarının da benzer suçlamalarla Rum polisi tarafından arandığını hatırlattı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hellimde süt oranları için genelge yayınlandı05 Temmuz 2024 Cuma 16:48
  • Yunan komutan ile Rum komutan yardımcısı arasında kriz05 Temmuz 2024 Cuma 12:39
  • ENI Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nden ayrılmıyor05 Temmuz 2024 Cuma 12:37
  • Baf’a bağlı Peya'da cinayet: Eniştesini av tüfeğiyle vurdu04 Temmuz 2024 Perşembe 18:44
  • Güney Kıbrıs’taki yolcu trafiğinde artış04 Temmuz 2024 Perşembe 17:16
  • Güney Kıbrıs’ta devletin gelirlerinde artış02 Temmuz 2024 Salı 17:56
  • Kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü etrafa saldırdı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:25
  • Hristodulidis’ten KKTC’deki Rum malları konusunda açıklama01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:22
  • Güney Kıbrıs'ta kirliğe neden olanlara 20 bin Euro ceza geliyor30 Haziran 2024 Pazar 17:59
  • Ay. Napa’da bıçak tehdidiyle soygun28 Haziran 2024 Cuma 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti