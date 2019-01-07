Uçaktaki yolculara ‘otobüsle gidin’ önerisi

İngiltere’den Yunanistan’a doğru hareket eden uçak, kötü hava koşulları sebebiyle Romanya’ya iniş yaptı.

Yunanistan’a daha yakın Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk yerine Romanya’nın Timisoara kentindeki havalimanına inmeyi tercih eden pilota yolcular öfke kustu.

Yunanistan’ın Selanik kentine doğru yola çıkan fakat Selanik’ten 770 km uzaklıktaki Timisoara kentine inen uçağın pilotu yolculara 8 saatlik otobüs yolculuğu ile Selanik’e transfer önerdi.

Uçaktaki 89 yolcu teklifi reddetti, havalimanında geceledi ve Yunanistan hükümetinin yardımı sayesinde bir başka hava yolu şirketinin uçağı ile Selanik’e gitmeyi başardı.

Uçaktaki yolcular sosyal medyada, hava yolu şirketini eleştiri bombardımanına tuttu.

Hava yolu şirketi eleştirilerin ardından açıklama yaptı ve yolculara otobüsle ya da bir sonraki uçakla transfer teklif ettiklerini belirtti.