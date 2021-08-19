Uçaktan düşerek can vermişlerdi: Ailelerinden ilk açıklama!

Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ülkeyi terk etmek için harekete geçti. Bazı Afganlar panik havasının hakim olduğu Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar ise kaydedildi.

Uçaktan düşen kişilerinin kimliklerinin belli olmasının ardından aile üyeleri VICE World News'a açıklamalarda bulundu.

"Pazartesi günü, 17 yaşındaki Reza, 16 yaşındaki kardeşi Kabir ile evden ayrıldı. İki kardeş, Taliban yönetimi altındaki yaşamdan korkarak kaçma umuduyla havaalanına kaçtı" ifadelerinin yer verildiği haberde, şunlar kaydedildi:

"Reza'nın ölümü videoya yansıdı. Sosyal medyada viral hale gelen üzücü kliplerde, Kabil havaalanından kalkan bir ABD askeri uçağından gökyüzünden (daha sonra insan olduğu doğrulanan) bir şeylerin düştüğü görüldü."

CESETLERDEN BİRİ BULUNDU

Aile, Reza'nın cesedini buldu ancak hâlâ kayıp olan Kabeer'i henüz bulamadı. Bir aile üyesi "İki kişiyi kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Birinin cesedini bulduk, diğeri hâlâ kayıp" dedi.

Aile üyesi Kabeer'e atıfta bulunarak, "Onu ölü ya da diri bulmayı umuyoruz, böylece ailemizi teselli edecek. Endişelendik ve hastaneden hastaneye gittik ama herhangi bir bilgi alamadık. Annesi perişan, arada bir kendinden geçiyor" dedi.

Aile üyesi, iki gencin evdeki kimseye söylemeden kimliklerini alarak havaalanına gittiğini anlattı:

"Komşulardan 20 bin kişinin Kanada ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştirileceğine dair bir söylenti duymuş ve şanslarını havaalanında denemeye karar vermişler."

BİRÇOK ÇARESİZ AFGAN'DAN BİRİYDİ

Rıza, dünyayı etkisi altına alan videolarda askeri bir uçağa tırmanırken ve havalanırken ona tutunurken görülen birçok çaresiz Afgan'dan biriydi. C-17 uçağından düştükten sonra en az üç kişinin öldüğü, aynı model bir uçağın iniş takımlarında insan kalıntılarının bulunduğu bildirildi. Afgan bir kişinin kalıntılarının, Reza'nın düştüğü uçaktan çıkarılıp çıkarılmadığı belli değil.

Aile üyesi, "Herkes kaçmaya çalışıyor. Taliban'dan korkuyorlar, insanları öldürüyorlar. Hepsi iş ve fırsat eksikliğinden havaalanına gitti. Yurt dışına çıkmak istiyorlar" diye konuştu.

Havaalanında insanların uçaktan düştüğünü gören tanıklar, cesetlerin izini sürdü ve onları havaalanından dışarı çıkardı. Aile, Reza'nın parçalanmış cesedini teşhis etti.

Aile üyesi, "Bacakları ve kolları gitmişti. Onu kendim geri getirdim" ifadelerini kullandı.

Editörün notu: VICE World News tarafından, her iki çocuğun da reşit olmadığı ve ailelerini korumak için isimlerini değiştirdiği belirtildi.