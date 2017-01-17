Uçan arabalar geliyor!

Uçan otomobil hayali kuran geliştiricilerin haberleri belirli aralıklarla gündeme geliyor. Bu sefer açıklama yapan şirket ise Airbus!

Uçan arabalar çıkacak iddiası yılllardır gündemi meşgul ediyor ancak bu defa durumlar daha ciddi. İki senedir, uçan otomobil işine büyük şirketler de el atmış durumdalar ve bu konuyu çok ciddiye alıyorlar. Öyle ki, Google’ın bir ortağı kendi şahsi girişimi olarak, uçan otomobil geliştiren iki şirket kurdu.

Ayrıca Uber’in şehir içinde hizmet verebilecek, dik inip kalkabilecek uçan otomobil geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Tüm bunların ötesinde, dev uçak üreticisi Airbus da, iş adamlarının şehir içinde ulaşımlarını sağlayabilecek bir uçan otomobil üzerinde çalıştığına dair bilgiler vardı.

Airbus şimdi, uçan otomobil projesinde ilk test sürüşlerinin 2017’nin sonuna doğru gerçekleşeceğini duyurdu. Kendi bünyesinde Urban Air Mobility isimli bir ekip kuran Airbus, yeni geliştireceği uçan otomobilin ayrıca, Uber gibi bir sistemle, şehir içinde yolcu taşımasını da planlıyor ve bunun için bir uygulama da geliştiriyor.

Airbus’ın projesi gerçeğe dönüşürse, birkaç sene içinde, büyük şehirlerde trafiğe takılmak istemeyenler, mobil uygulamasından bir uçan otomobil çağıracak ve önüne inen araca binip, şehir içinde gitmek istediği yere uçarak ulaşabilecek.