  • BIST 1.278
  • Altın 472,811
  • Dolar 7,7783
  • Euro 9,2317
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

‘Uçan’ Ekonominin Reçetesi Ağır Oldu

» »
İktidarın ekonomik krizi ‘bol kredi’ ile aşma çabaları daha çok borç ve daha çok borçlu yaratırken, vatandaşın ‘acı reçete’ye gücü kalmadı. Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar TL eşiğini aştı.
‘Uçan’ Ekonominin Reçetesi Ağır Oldu

Sadece üç ay önce iktidara göre ‘uçan' Türkiye ekonomisi bir anda ‘acı reçeteye' muhtaç oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta ekonomide acı reçeteyi uygulamaktan kaçınmayacaklarını söyleyerek, yüksek faiz dönemiyle birlikte hayat pahalılığının daha da artacağı bir döneme işaret etti.

Pandemiyle birlikte ekonomik krizi ‘bol kredi' ile aşma çabaları daha çok borç ve daha çok borçlu yaratırken, uzmanlara göre vatandaşın ‘acı reçete'ye gücü kalmadı. Salgının uzamasıyla birlikte sosyal yardımlara ihtiyaç duyan hane sayısının arttığını da vurgulayan uzmanlar, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi destek yardımlarının artırılmaması durumunda büyük bir darboğazın kaçınılmaz olacağını öngörüyor. Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar TL'yi aşmış durumda.

33.6 MİLYON BORÇLU

BDDK verilerine göre, kredi faizlerinin hızla düştüğü nisan  ayından bu yana konut kredilerinde yüzde 32, ihtiyaç kredisinde yüzde 30, taşıt kredisinde yüzde 60 ve kredi kartı borcunda yüzde 22 artış oldu. Bu süreçte vatandaşın bankalara borcu yüzde 30 artarak 807 milyar 596 milyon liraya çıktı.

Pandemide milyonlarca kişi farklı nedenlerle de olsa nakit ihtiyacı için bankalara koştu. Kimileri düşük faiz fırsatını kaçırmak istemedi, kimileri mevcut borçlarını öteledi. İşsiz kalma endişesi, gelirlerin düşmesi gibi geleceğe yönelik belirsizlikler de kredi kullanımı tetikledi. Neticede bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2.2 milyon kişi artarak 33.6 milyon kişiye çıktı. Kişi başına düşen ortalama tüketici kredisi bakiyesi ise bir yıl önceki 18 bin TL seviyesinden 25 bin TL'ye ulaştı. 3.7 milyon kişi tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilk kez bu dönemde tanıştı.

000.jpg

GERİ ÖDEMELERDE DARBOĞAZ YAŞANABİLİR

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu önümüzdeki aylarda kredilerin geri ödemelerinde büyük bir darboğaz yaşanabileceğini belirterek, pandemi nedeniyle verilen nakdi desteğin artırılmaması ve sosyal yardımların yenilenmemesi halinde geri ödenemeyen kredilerin şiddetli etkilerinin görülmeye başlanacağını kaydetti.

Kozanoğlu, “Faizlerin düşük olduğu dönemde kredi kullananlar işsiz kalmış ya da gelirleri düşmüşse kredilerin geri ödemesini yapmakta çok zorluk çekecekler. Nakdi ücret desteği artırılmaz ve 1000 TL'lik sosyal yardım yenilenemezse büyük bir darboğaz yaşanabilir. Önümüzdeki dönem bunun şiddetli etkilerini göreceğiz” dedi.

BATIKTA ARTIŞ KAÇINILMAZ

BDDK'nın haftalık bankacılık sektörü verilerine göre 6 Kasım itibarıyla takipteki alacaklar da önceki haftaya göre 545 milyon lira artarak 152 milyar 262 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 18 milyar 829 milyon lirası ödenemeyen tüketici kredileri ve kredi kartları borçlarından oluşuyor. Tüketici kredisinden dolayı yasal takibi devam eden kişi sayısı ise eylül itibarıyla 3 milyon 497 bin 886 oldu. Önümüzdeki süreçte ödenemeyen bireysel kredi oranında artışın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul Haftaya Yine Rekorla Başladı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)16 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (16 Kasım 2020 Pazartesi)16 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
  • Döviz kurları serbest piyasada ne kadar? 15 Kasım 202015 Kasım 2020 Pazar 10:18
  • Altın Fiyatları Çakıldı! Peki Altın Fiyatları Neden Düştü?14 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
  • 7 Gün 24 Saat EFT Yapılacak! Sadece 3 Saniye Sürecek14 Kasım 2020 Cumartesi 10:14
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)14 Kasım 2020 Cumartesi 09:57
  • Piyasada Aşının Kaybedenleri Kim Oldu?13 Kasım 2020 Cuma 13:06
  • Altın Piyasasında Son Rakamlar13 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • 'Fast' Sistemi Adı Gibi Hızlı Olacak13 Kasım 2020 Cuma 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti