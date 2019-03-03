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Uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak !

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Uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak !
Uçan otomobil toplu taşıma ve nakliyede kullanılacak !

 Malezya'da üretilmesi planlanan uçan otomobilin toplu taşımada ve nakliyede kullanılacağı bildirildi.

Konuya dair basına konuşan Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, Malezya'nın uçan araç projesine hem ülke çapında hem uluslararası alanda çok olumlu tepkiler geldiğini söyledi.

Malezya'da yaygın kullanılan elektronik taksi uygulaması Grab'ın da uçan otomobille ilgilendiğini belirten Rıdvan, uçan otomobillerin sadece toplu taşıma ve nakliye gibi sektörlerde kullanılacağını kaydetti.

Rıdvan, Malezya'nın uçan otomobil üreteceğini, projenin taslak modelinin hazır olduğunu ve bu yıl içinde ilk örneğinin tanıtılacağını açıklamıştı. Uçan otomobil projesi sosyal medyada Malezya halkından tepki almış, projenin gerçekçi olmadığı yönünde yorumlar yapılmıştı.

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