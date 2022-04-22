  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.652
  • Dolar 14.7331
  • Euro 15.9101
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Uçan sürüngenlerle ilgili bir gizem daha çözüldü

» »
İrlanda'da yapılan yeni bir araştırma, pterozor olarak bilinen tarih öncesi uçan sürüngenlerin tüyleri olduğunu ve eşlerini çekmek veya serinlemek için tüylerini kontrol edebildiklerini ortaya çıkardı.
Uçan sürüngenlerle ilgili bir gizem daha çözüldü

Pterozorlar, 230 ila 66 milyon yıl önce Mezozoik Çağ’da dinozorlarla yan yana yaşadılar. Bu türün, piknofiber adı verilen saç benzeri liflerden oluşan kabarık tüyleri olduğu biliniyordu, ancak bu yapıların “gerçek” tüy olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

Şimdi İrlanda’daki University College Cork’tan araştırmacılar, Brezilya’daki pterozor tupandactylus imperator’un 115 milyon yıllık fosilleşmiş bir başlığı üzerinde yeni bir çalışma gerçekleştirdiler.

Daily Mail’in haberine göre ekip fosilde hem kısa, telli saç benzeri tüyler hem de kabarık dallı tüyler de dahil olmak üzere farklı bir kısım keşfetti. Araştırmanın başındaki isim Dr. Aude Cincotta, “Bunu görmeyi hiç beklemiyorduk” dedi.

“EŞLERİ İÇİN KULLANABİLİYORLAR”

Ekip, yüksek güçlü elektron mikroskopları ile tüyleri inceledi ve korunmuş “melanozomlar” dedikleri melanin pigmenti granülleri buldu.

Nature’da yayınlanan çalışma, melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu gösteriyor. Ekip ayrıca bulguların, bu tüylerin uçuş için kullanılmamış olsa da, bir görsel iletişim biçimi olarak kullanılmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Araştırmada yer almayan Bristol Üniversitesi’nden Profesör Mike Benton, pterozorların tüylerini “türlerinden diğer canlılara sinyal gönderen ipuçları” olarak kullanmış olabileceğini söyledi.

Benton, “Bu tüy tepeleri genellikle eşleri arasında sinyal vermek için olduğu yorumlanır. Belki de çiftleşme öncesi ritüellerde kullanılıyorlardı, tıpkı bazı kuşların eşlerini çekmek için renkli kuyruk yelpazeleri, kanatlar ve baş armaları kullanması gibi” diye ekledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneş Patlamasından Elektrik ve İnternet Sistemlerinde Sorun Yaratabilir14 Nisan 2022 Perşembe 21:54
  • İngiltere yeni enerji stratejisini açıkladı: 8 nükleer reaktör inşa edilmesi planlanıyor14 Nisan 2022 Perşembe 16:12
  • Yeni araştırma: Güneş kremleri Akdeniz’i kirletiyor, denize kimyasal yayıyor13 Nisan 2022 Çarşamba 20:49
  • Yeşil Barış Hareketi Lapta Marina-Otel için ara emri aldı13 Nisan 2022 Çarşamba 11:35
  • İklim krizi: Yokoluş İsyanı, fosil yakıtların kullanımına son verilmesi talebiyle yeniden Londra sokaklarında12 Nisan 2022 Salı 15:32
  • Çevre Koruma Dairesi Atık Su Şubesi 11 işletmeyi denetledi12 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Genç kaplumbağa "Hızır", Kuzey Kıbrıs’tan ayrılarak Türkiye’ye yolculuğa çıktı12 Nisan 2022 Salı 10:43
  • Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı05 Nisan 2022 Salı 21:42
  • Lapta’da Cennetten Bir Köşe… Eşsiz Bir Bahçe Ve Sanat Atölyesi…05 Nisan 2022 Salı 09:13
  • Ay Parçacıkları Satışa Çıkarıldı03 Nisan 2022 Pazar 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti