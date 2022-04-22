Uçan sürüngenlerle ilgili bir gizem daha çözüldü

İrlanda'da yapılan yeni bir araştırma, pterozor olarak bilinen tarih öncesi uçan sürüngenlerin tüyleri olduğunu ve eşlerini çekmek veya serinlemek için tüylerini kontrol edebildiklerini ortaya çıkardı.

Pterozorlar, 230 ila 66 milyon yıl önce Mezozoik Çağ’da dinozorlarla yan yana yaşadılar. Bu türün, piknofiber adı verilen saç benzeri liflerden oluşan kabarık tüyleri olduğu biliniyordu, ancak bu yapıların “gerçek” tüy olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

Şimdi İrlanda’daki University College Cork’tan araştırmacılar, Brezilya’daki pterozor tupandactylus imperator’un 115 milyon yıllık fosilleşmiş bir başlığı üzerinde yeni bir çalışma gerçekleştirdiler.



Daily Mail’in haberine göre ekip fosilde hem kısa, telli saç benzeri tüyler hem de kabarık dallı tüyler de dahil olmak üzere farklı bir kısım keşfetti. Araştırmanın başındaki isim Dr. Aude Cincotta, “Bunu görmeyi hiç beklemiyorduk” dedi.

“EŞLERİ İÇİN KULLANABİLİYORLAR”

Ekip, yüksek güçlü elektron mikroskopları ile tüyleri inceledi ve korunmuş “melanozomlar” dedikleri melanin pigmenti granülleri buldu.

Nature’da yayınlanan çalışma, melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu gösteriyor. Ekip ayrıca bulguların, bu tüylerin uçuş için kullanılmamış olsa da, bir görsel iletişim biçimi olarak kullanılmış olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Araştırmada yer almayan Bristol Üniversitesi’nden Profesör Mike Benton, pterozorların tüylerini “türlerinden diğer canlılara sinyal gönderen ipuçları” olarak kullanmış olabileceğini söyledi.

Benton, “Bu tüy tepeleri genellikle eşleri arasında sinyal vermek için olduğu yorumlanır. Belki de çiftleşme öncesi ritüellerde kullanılıyorlardı, tıpkı bazı kuşların eşlerini çekmek için renkli kuyruk yelpazeleri, kanatlar ve baş armaları kullanması gibi” diye ekledi.