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‘Uçan torbacı’ ayağını kırınca yakalandı

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‘Uçan torbacı’ ayağını kırınca yakalandı
‘Uçan torbacı’ ayağını kırınca yakalandı

Mersin’de ‘torbacı’ adıyla da bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, beşinci kattan yandaki dört katlı binaya atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ayağını kırdı.

Uyuşturucu madde ticaretinden dosyası olan ve hakkında yedi yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. takibe alındı. Kaçmaya çalışırken ayağında kırık oluşan M.A.’ya ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken üzerinde üç paket eroin ele geçirildi.

M.A. hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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