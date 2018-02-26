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FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

Uçaner: 3 yaralının da şuurları açık

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Uçaner: 3 yaralının da şuurları açık
Girne Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki araç ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaralanan 3 kişi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralıların üçünün de şuurlarının açık olduğunu, yaralılardan birinin göğüs bölgesine aldığı darbe nedeniyle durumunun daha ciddi olduğunu kaydederek, tetkiklerin devam ettiğini kaydetti.

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