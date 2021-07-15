Uçaner: 60 hastanın 20’si aşılı

Test sonucu pozitif çıkan ve karantinaya alınan Pandemi Hastanesi Başhekimi, Doktor Erol Uçaner , Havadis WEB TV’de yayınlanan Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılarak soruları yanıtladı.

Pandemi hastanesinde şu an 60 hastanın tedavi gördüğünü aktaran Uçaner, söz konusu hastaların 20’sinin aşılı olduğunu ifade etti.

Aşılı olan 20 hastadan 16’sının çift aşılı olduğunu belirten Uçaner, aşının bulaşı engellemediğini, hastalığın ağır geçmesini önlediğini yineledi.

Yoğun bakımda 3 hasta var, ikisi aşılı

Yoğun bakımda yaşları 50, 51 ve 79 olmak üzere 3 hastanın olduğunu belirten Uçaner, 79 yaşındaki hastanın entübe olduğunu belirtti. Uçaner, 50 yaşındaki hastanın aşısız, 51 yaşındaki hastanın tek doz aşılı ve 79 yaşındaki entübe olan hastanın ise çift doz aşılı olduğunu söyledi.