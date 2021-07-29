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Uçaner: Pandemi Hastanesi’nde boş 21 yatak kaldı

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Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi ile ilgili son gelişmeleri aktardı.
Uçaner: Pandemi Hastanesi’nde boş 21 yatak kaldı

Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Havadis Web TV’de yayınlanan ve Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan Pandemi Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Uçaner,  75 hastanın serviste tedavi gördüğünü ve 5 hastanın ise  yoğun bakımda olduğunu belirtti.

 

Kapasite doluyor

Uçaner, Yoğun Bakım Servisi’nin kapasitesinin 24, normal servisin kapasitesinin ise 96 olduğu bilgisini vererek, şu an 21 yatağın boş olduğunu söyledi. Taburcu olacak hastaların yerine her gün 6-7 hastanın hastaneye yattığını belirten Uçaner, hastanede pozitif olup evde tedavi görürken ateşi yükselen 37 haftalık hamile bir kadının tedavi edildiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.
Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yeteri kadar mevcut olduğunu kaydeden Uçaner, bu konuda sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

 

“Pandemi Hastanesi’nde 5 çocuk var”

Hastanede tedavi gören genç, çocuk ve 80 yaş üzerinde hastaların olduğunu belirten Uçaner, dün yapılan istatistiklere bakıldığında aşısız olan hasta sayısının 45, aşılı olan hasta sayısının ise 30 olduğuna söyledi.
Pandemi Hastanesi’nde yaşları ise 3, 5, 13 ve 16 olan tedavi 5 çocuğun  tedavi gördüğünü belirten Uçaner, çocukların hastalığı semptomsuz geçirdiklerini ve aileleri Pandemi Hastanesi’nde olduğundan dolayı çocukların burada olduğunu söyledi.

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