Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 4 hemşirenin ve Ayaktan Tanı Merkezi’nde görev yapan 1 hemşirenin PCR testlerinin pozitif çıkması üzerine Acil Durum Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner, konu hakkında giynik internet haber sitesine konuştu.

Pozitif çıkan hemşirelerin Sinovac aşısı olduğu bilgisini aktaran Uçaner, yapılan aşılar sonrasında dahi tüm kurallara uyulmasının gerektiğini aktardı. Aşı olmanın yeterli olmadığını söyleyen Uçaner, “Pozitif olan hemşireler aşılarını oldular ancak bu pozitif olmamak için yeterli değil” ifadelerine yer verdi. Aşı olduktan sonra da gerekli önlemler alınmasını ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Aşının hastalığı ağır semptomlar ile geçirmemeleri için gerekli olduğunu ifade eden Uçaner, “Şuan da hemşirelerimizin durumu iyi gerekli tüm önlemler alındı” dedi