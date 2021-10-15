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UCLG-MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de Girne Belediyesi Ev Sahipliğinde Yapılacak

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UCLG-MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de Girne Belediyesi Ev Sahipliğinde Yapılacak
UCLG-MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de Girne Belediyesi Ev Sahipliğinde Yapılacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de, Girne Belediyesi ev sahipliğinde Girne Merit Park’ta yapılacak.
Etkinlikle ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, engelli bireylerin turistik faaliyetlere dâhil olmasının önündeki bariyerleri ortadan kaldırmanın önemine işaret etti. 
Güngördü basın toplantısındaki konuşmasına kentlerin ortak akılla yönetilmesi halinde sorunların daha kolay halledileceğine olan inancını ifade ederek başladı. 
Daha sonra UCLG hakkında bilgi veren Güngördü, teşkilatın 1913 yılında Belçika’nın Gent şehrinde, belediyeler arasındaki uluslararası iş birliğini daha kalıcı, sürdürülebilir ve kurumsal hale getirmek için kurulduğunu kaydetti. 
Teşkilatın 9 coğrafi bölgeye ayrıldığını dile getiren Güngördü, Girne Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana Orta Doğu ve Batı Asya teşkilatına üye olduğunu ifade etti ve üyelik sürecinden bahsetti. 
2019 yılında teşkilat temsilcilerinin kendilerini ziyaret ederek üye olmak isteyip istemediklerini sorduğunu belirten Güngördü, hem karşılıklı bilgi paylaşımı hem de Girne ve ülkenin tanıtılabilmesi için üye olma kararı aldıklarını belirtti. 
9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan teşkilat kongresinde UCLG-MEWA 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığına Girne Belediyesi’nin seçildiğini anlatan Güngördü, ayrıca gerçekleştirilen oylama sonucunda örgütün konsey üyeliğine de getirildiklerini ifade etti.
Kasım 2019’da teşkilat yetkililerini Girne’de ağırladıklarını anlatan Güngördü 2020 yılı boyunca teşkilat çalışmalarına çevrimiçi olarak devam ettiklerini, bu dönemde birçok üst düzey toplantıda başkanlık düzeyinde temsil sağlandığını anlattı.

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Örgüt davetiyle Türkiye’de çeşitli etkinliklere katıldığını ve temaslar gerçekleştirdiğini dile getiren Güngördü, önümüzdeki günlerde ise Girne’de “Erişilebilir Turizm Çalıştayı”na ev sahipliği yapılacağını kaydetti. 
DSÖ verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’inin herhangi bir engeli bulunduğunu belirten Güngördü, erişilebilir turizmin bu kişilerin turistik faaliyetlere dâhil olmasının önündeki bariyerleri ortadan kaldırmayı amaçladığını anlattı.
Kendisinin teşkilat üyeliğinden çok daha önce, göreve ilk geldiği dönemlerde, işyeri izinlerinde erişilebilirlik kriterleri koyduğunu anlatan Güngördü, turizm açısından erişilebilir bir kent kurma konusuna önem verdiğini ifade etti. 
Çalıştayla ilgili kararın Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındığını da belirten Güngördü, katkı koyanlara teşekkür etti ve basında da destek istedi. 
Ülke çapında 22 belediyeden etkinliğe ve UCLG-MEWA üyelerinden etkinliğe katılım sağlanacağını dile getiren Güngördü, etkinliğin ülke tanıtımı açısından da önemine işaret etti. 

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ÇALIŞTAY HAKKINDA...
2 gün sürecek çalıştay 21 Ekim 9.30’da Merit Park Otel’de, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü başkanlığında başlayacak. Çalıştay kapsamında eğitimler, sunumlar, paneller ve yuvarlak masa toplantıları yanında teknik geziler de yapılacak. 
Çalıştay’ın ardından şehirler için bir “Erişilebilirlik Rehberi” hazırlanacak.

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