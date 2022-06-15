UCLG-MEWA Genel Kurulu’nda elde edilen kazanımlarla ilgili toplantı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Genel Kurulu’nda elde ettiği kazanımlar ve yerel Yönetimlerin temsiliyeti hakkında basın toplantısı düzenledi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar toplantıda Birleşmiş Kentler ve yerel Yönetimler teşkilatında yaptıkları çalışmaları ve teşkilattaki temsiliyetleri hakkında bilgiler aktararak bunun Kuzey Kıbrıs Türk Belediyeciliği için de önemli olduğunu ifade etti.

Özçınar…“Uluslararası temsiliyet noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Adanın bulunduğu konjonktür açısından da yürütülen çalışmalar önemli. Var olan sorunlar uluslararası platforma taşındı ayrıca teşkilatta eşit statüde yer almak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği açısından da önemlidir” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın 20 ülkeden 300’e yakın belediye ve yerel yönetimi barındıran önemli bir örgütlenme olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Komitesi’nin dönem başkanlığı görevini başarı ile yürüttüklerini aktaran Güngördü, bu tür çalışmaların ülke tanıtımı ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda belediyenin yaptığı çalışmaları aktardı.

Edip, kadıları ön plana çıkarma noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü de kaydederek, bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.