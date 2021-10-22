UCLG-MEWA’dan KTBB’ye Ziyaret

Girne Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Erişilebilir Turizm Çalıştayı kapsamında KKTC’de bulunan, UCLG-MEWA Başkanı Mohamad Saadi, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

K. T. Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen görüşmede Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de hazır bulundu.

UCLG-MEWA heyetini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Mahmut Özçınar, Girne Belediyesi’nin, Turizm ve Kültür Komisyonu Başkanlığını yaptığı UCLG-MEWA’nın Turizm Çalıştayı’na ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özçınar, bunun KKTC için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Yeni çalışmalar ve işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunulan görüşmenin sonunda plaket takdimi yapıldı.