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Üçlü görüşme için BM temas kurdu

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, üçlü görüşmenin Kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılmasının beklendiğini belirtti.
Üçlü görüşme için BM temas kurdu

Burcu bugün yaptığı yazılı açıklamada, üçlü buluşmanın ön temaslarının başlatıldığını ve BM’nin kendileriyle de temas kurduğunu kaydetti.

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yaptığı görüşmede kararlaştırıldığı gibi, Genel Sekreterin taraflarla temaslarını yaptıktan sonra, yılsonu öncesi üçlü bir toplantı yapılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Üçlü görüşmenin ardından iyi bir hazırlık çerçevesinde, muhtemelen beşli gayri resmi toplantının yapılmasının da gündemde olduğunu belirten Burcu, “Üçlü görüşmenin Kasım ayının ikinci yarısında Avrupa’nın bir şehrinde yapılması beklenmektedir” ifadesini kullandı.

Burcu, şöyle devam etti:

“BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in sürdürmekte olduğu temasları sonucunda üçlü toplantının yer ve zamanı netleşince, New York’ta Genel Sekretere söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu buluşmaya kararlı ve yapıcı bir tutumla katılmaya hazır olacaktır”

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