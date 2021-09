Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle New York’ta yapılacak üçlü görüşmede ortak zemin bulunması perspektifinin başta az da olsa var olduğu; ancak diplomatik kaynaklara göre Türk tarafının “neredeyse hiç iyimserlik çerçevesi bırakmadığı” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, diplomatik kaynakların, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yarın yapacağı görüşmede egemen eşitlik ile eşit uluslararası statüye dair tezlerini yinelemesi ve özel danışman atanmasını reddetmesi halinde, Pazartesi günkü üçlü görüşmenin sonucunun önceden belli olacağı değerlendirmesini yaptığını yazdı.

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün akşam Guterres ile görüştüğünü ve görüşmeye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da katıldığını kaydederek, görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra bölgesel konular ve mülteci sorununun irdelendiğini belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise New York’taki temasları çerçevesinde Libya, Sırbistan, Moldova, Suriye, Irak, Senegal, Gürcistan, Moğolistan, Guyana, Ruanda ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi Bakanı ve Katar Başbakan Vekili ile görüştü.

Haberde, Hristodulidis’in “maraton temasları” çerçevesinde Kıbrıs sorununu, bölgedeki “Türk tahriklerini”, ikili konuları pandemi ile iklim değişikliğini gündeme getirdiği ifade edildi.

10’UNCU PARSELDE ATILACAK ADIMLARLA İLGİLİ TOPLANTI

Bu arada Alithia gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun bugün, ExxonMobil-Qatar Petroleum yetkilileriyle Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parsele dair görüşme yapacaklarını yazdı.

Haberde, görüşmede 10’uncu parselde atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Gazete, Pilidu’nun BM’nin düzenlediği “High Level Dialogue on Energy” konulu konferansa katılacağını, 28 Eylül’de de İtalya’nın Ravenna kentine geçerek ENI yetkilileriyle Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki faaliyetlerle ilgili görüşme yapacağını belirtti.

Habere göre Pilidu, aynı gün İtalya’da gerçekleştirilecek olan “OMC Med Energy Conference and Exhibition” çerçevesinde Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla ve Libya Petrol ve Gaz Bakanı Mohamed Oun’un da yer alacağı yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Pilidu, 29 Eylül’de de Roma’ya geçerek İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ile bir araya gelecek.