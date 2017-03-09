Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş

Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları ile Rakka planını konuştu

Antalya’da yapılan Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları toplantısında taraflar Menbiç’in yanı sıra Rakka operasyonuyla ilgili pozisyonlarını paylaştı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Orgeneral Hulusi Akar, "PYD varsa, TSK olmaz" mesajı verdi. ABD’nin öncelikli planının Rakka’da PYD/YPG ile ilerlemek olduğu belirtildi. Rusya ise Rakka temizlendikten sonra Esad rejimine bırakılmasını gündeme getirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katımıyla önceki gün yapılan üçlü zirvenin ardından dün de ikili görüşmeler yapıldı. Orgeneral Akar, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov’la ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerin ardından konuk genelkurmay başkanları ile beraberindeki heyetler Türkiye’den ayrıldı.

Planı anlattı

Harekâtlar ile plan ve prensipler başkanlıklarından yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmelerde ağırlıklı olarak olası Rakka operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulup değerlendirmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi için Türkiye ile ABD tarafından yürütülmesi öngörülen ‘Müşterek Rakka Planı’nı ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford’a sundu. İkili görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye’nin ABD ile birlikte yürütmek istediği planın detaylarını anlattı.