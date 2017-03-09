 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.485
  • Altın 145,613
  • Dolar 3,7354
  • Euro 3,9401
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş

»
Üçlü Rakka zirvesinden üç farklı görüş
Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları ile Rakka planını konuştu

Antalya’da yapılan Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları toplantısında taraflar Menbiç’in yanı sıra Rakka operasyonuyla ilgili pozisyonlarını paylaştı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Orgeneral Hulusi Akar, "PYD varsa, TSK olmaz" mesajı verdi. ABD’nin öncelikli planının Rakka’da PYD/YPG ile ilerlemek olduğu belirtildi. Rusya ise Rakka temizlendikten sonra Esad rejimine bırakılmasını gündeme getirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katımıyla önceki gün yapılan üçlü zirvenin ardından dün de ikili görüşmeler yapıldı. Orgeneral Akar, ABD’li mevkidaşı Orgeneral Joseph Dunford ve Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov’la ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmelerin ardından konuk genelkurmay başkanları ile beraberindeki heyetler Türkiye’den ayrıldı.

Planı anlattı

Harekâtlar ile plan ve prensipler başkanlıklarından yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmelerde ağırlıklı olarak olası Rakka operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulup değerlendirmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi için Türkiye ile ABD tarafından yürütülmesi öngörülen ‘Müşterek Rakka Planı’nı ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford’a sundu. İkili görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye’nin ABD ile birlikte yürütmek istediği planın detaylarını anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TBMM'de 'Çakal Carlos' diyalogu08 Mart 2017 Çarşamba 16:40
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Evet diyenlerin çoğu 'hayır' oyu kullanacak08 Mart 2017 Çarşamba 16:37
  • 156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava açıldı08 Mart 2017 Çarşamba 16:36
  • Trenin Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Kızın Telefonunu Çaldılar08 Mart 2017 Çarşamba 16:28
  • Karadeniz Bölgesinde Karaciğer Nakli Yapan Doktorlar Gidince Nakiller Durdu08 Mart 2017 Çarşamba 16:26
  • 'Engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesini istiyoruz'08 Mart 2017 Çarşamba 16:05
  • Türk bilim kadınına 'Yükselen Yetenekler' ödülü08 Mart 2017 Çarşamba 16:03
  • Bakan Kaya fabrika işçisi Elvan Mutlu'nun cenaze törenine katıldı08 Mart 2017 Çarşamba 15:57
  • 'Rekortmen anne' olabilmek için nefes tutuyor08 Mart 2017 Çarşamba 15:56
  • Kahraman TBMM Genel Kurulunda08 Mart 2017 Çarşamba 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti