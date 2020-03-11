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UCN Coronavirüs nedeniyle toplu gösterilerine ara verdi

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UCN Coronavirüs nedeniyle toplu gösterilerine ara verdi
UCN Coronavirüs nedeniyle toplu gösterilerine ara verdi

İşte UCN'den yapılan açıklama:

UCN toplu gösterilere ara verir, virüs için yakın işbirliği çağrısında bulunur

Güneyde, İngiltere ve İtalya ve kuzeyde Almanya kaynaklı corona virüsü vakalarının teyit edilmesinin ardından UniteCyprusNow toplu gösterilere katılımını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştır.

Şimdi tarafların adadaki tüm insanların sağlığı için sorumlu davranması zamanıdır. Bu yüzden hem sayın Nicos Anastasiades hem de sayın Mustafa Akıncı’ya iki toplumlu Sağlık Komitesi’ni tam yetkiyle donatarak yakın ve açık bir işbirliği içinde virüsün yayılmasını engellemeleri, sağlıklı bilgi akışı sağlamaları ve ortak önlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulunuruz.

Virüsinsanyapımıhiçbirbölünmeyitanımamaktadır.Hepimizinsağlığıiçin her ikitarafın, tümotoritelerinveilgilipaydaşlarınbirbirleriylevesiviltoplumlaortakadımlaratmasışarttır.

KıbrısCumhuriyeti’nintektaraflıbirkararladörtgeçişnoktasınıkapatmasınaolanitirazımızdevametmektedir.Bu karar, KıbrısTürkliderliği, ikitoplumluSağlıkKomitesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nündeğişimidensorumluolarakAvrupaKomisyonuveyaBirleşmişMilletler’edanışılmadanalınmıştır.İlk ikivakanıngelişyeriolanLarnakaveBafhavalimanlarındaetkinbirönlemalınmadanhayatageçirilmiştir.

Tümgeçişnoktalarınındiğergeçişnoktalardaolduğuşekliyleaçılmalarıkonusundakitavrımızdevametmektedir.Herhangibirönleyicitedbirsadecebilimseltemellerlealınmalıdır.Böylece hem dahafazlainsantaranmış hem de son gelişmelerlebozulan moral motivasyon da artmışolacaktır.

UCN barışiçinde, demokratikvebirleşikbirKıbrısiçintümsiviltoplumörgütleriyleişbirliğinisürdürmeyedevamedecektir.Bu, tümeylemlerimizinyolgöstericiprensibidir.

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