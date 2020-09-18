UCN, Guterres’in sürecin başlamasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

İşte açıklama;

UniteCyprusNow, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçen Kasım Berlin’deki toplantıda anlaşıldığı üzere seçimlerin ardından Kıbrıs sorununu çözmek için çabaların yeniden başlayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşılıyor.

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Kıbrıs sorununun çözümü iki toplumlu, iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan ve varılan uzlaşıların kabulü ve farklılıkların Guterres çerçevesiyle aşılacağı federal bir cumhuriyet kurulmasıyla mümkün olacaktır.

Genel Sekreter’in açıklamaları bizlere Berlin’de üzerinde uzlaşılan, Türkiye’nin de talebi doğrultusunda iki toplumun ve garantör ülkelerin resmi olmayan bir toplantıya davet edileceği prosedürü hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve görüşmelerin ancak siyasi eşitlik üzerinde olabileceğinden, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün artık görüşme zemini olmadığına kadar uzanan bir yelpazede yaptığı çelişkili açıklamalar kafa karışıklığı yaratmakta, ama ayni zamanda, Ekimdeki seçim öncesinde Kıbrıslı Türklerin kararlarına müdahale anlamı taşımaktadır.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin, 11 Şubat 2014 anlaşması, önceki uzlaşılar ve BM kararları çerçevesinde gelecekte kurulacak bir federal bir çözüm için karar vermelerinin önüne geçmemelidir. Kıbrıslı Türkler liderlerini seçecek ve bu lider tüm Kıbrıslıların geleceğini şekillendirecek görüşmelerde kendilerini temsil edecektir. Tüm dış paydaşlar ve taraflar bu sürece müdahale etmekten geri durmalıdır. Bu doğrultuda tüm tarafları seçimlerin ardından başlaması beklenen sürecin sonuç üretebilmesi için olumlu bir hava yaratılmasına katkı yapmaya çağırıyoruz.

UniteCyprusNow, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm Kıbrıslıların yararına olduğunu hatırlatır. Çözüm, ayni zamanda Doğu Akdeniz’deki tüm taraflar için istikrar, güvenlik ve işbirliği sağlaması yönünde kaçınılmaz bir adım olacaktır.