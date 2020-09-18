  • BIST 1.112
  • Altın 473,890
  • Dolar 7,5525
  • Euro 8,9393
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

UCN, Guterres’in sürecin başlamasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

» »
UCN, Guterres’in sürecin başlamasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor
UCN, Guterres’in sürecin başlamasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor

İşte açıklama;

UniteCyprusNow, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçen Kasım Berlin’deki toplantıda anlaşıldığı üzere seçimlerin ardından Kıbrıs sorununu çözmek için çabaların yeniden başlayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşılıyor.

 

DETAY SOSYAL MEDYA

 

Kıbrıs sorununun çözümü iki toplumlu, iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan ve varılan uzlaşıların kabulü ve farklılıkların Guterres çerçevesiyle aşılacağı federal bir cumhuriyet kurulmasıyla mümkün olacaktır.

Genel Sekreter’in açıklamaları bizlere Berlin’de üzerinde uzlaşılan, Türkiye’nin de talebi doğrultusunda iki toplumun ve garantör ülkelerin resmi olmayan bir toplantıya davet edileceği prosedürü hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve görüşmelerin ancak siyasi eşitlik üzerinde olabileceğinden, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün artık görüşme zemini olmadığına kadar uzanan bir yelpazede yaptığı çelişkili açıklamalar kafa karışıklığı yaratmakta, ama ayni zamanda, Ekimdeki seçim öncesinde Kıbrıslı Türklerin kararlarına müdahale anlamı taşımaktadır.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin, 11 Şubat 2014 anlaşması, önceki uzlaşılar ve BM kararları çerçevesinde gelecekte kurulacak bir federal bir çözüm için karar vermelerinin önüne geçmemelidir. Kıbrıslı Türkler liderlerini seçecek ve bu lider tüm Kıbrıslıların geleceğini şekillendirecek görüşmelerde kendilerini temsil edecektir. Tüm dış paydaşlar ve taraflar bu sürece müdahale etmekten geri durmalıdır. Bu doğrultuda tüm tarafları seçimlerin ardından başlaması beklenen sürecin sonuç üretebilmesi için olumlu bir hava yaratılmasına katkı yapmaya çağırıyoruz.

UniteCyprusNow, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm Kıbrıslıların yararına olduğunu hatırlatır. Çözüm, ayni zamanda Doğu Akdeniz’deki tüm taraflar için istikrar, güvenlik ve işbirliği sağlaması yönünde kaçınılmaz bir adım olacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: 21 Eylül'de personele ikinci bir test yapılacak18 Eylül 2020 Cuma 16:13
  • Bir yerli bir de ithal üründe, limit üstü ilaç tespit edildi18 Eylül 2020 Cuma 16:10
  • Tatar:Sayın Genel Sekreter’in görüşme yapılabileceğini söylemesi doğru olmamıştır18 Eylül 2020 Cuma 16:02
  • Çınaroğlu: “6 aydır 2 kişi çalışıyoruz. Kendi sağlığımız için de halk sağlığı için de endişeliyiz”18 Eylül 2020 Cuma 15:57
  • KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Kıbrıs’ta yaşayan iki topluma saygı gösterilmeli”18 Eylül 2020 Cuma 15:48
  • Pazartesi, Salı, Çarşamba günü sağanak bekleniyor… Sıcaklık 34-37 derece18 Eylül 2020 Cuma 15:46
  • KTAMS:“Tekrardan tamamen kapanma durumuna gelmemek için doğru zamanda gerekli tedbirler alınmalı”18 Eylül 2020 Cuma 15:40
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş manifestosunu açıkladı18 Eylül 2020 Cuma 15:38
  • Perde Gerisindeki İstişarelerin Artmakta Olduğu Haber Verildi18 Eylül 2020 Cuma 14:50
  • Anastasiadis’e Yeni Danışman18 Eylül 2020 Cuma 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti