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UCN'den Virüse karşı işbirliği ve geçiş noktalarının açılması için 10 öneri

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UniteCyprusNow bir açıklama yayınladı
UCN'den Virüse karşı işbirliği ve geçiş noktalarının açılması için 10 öneri

UniteCyprusNow bir açıklama yayınladı:

Geçiş noktalarına tek taraflı kısıtlamaların getirilmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bu kısıtlama, zaman içerisinde, Coronavirüs’e karşı alınan önlemler çerçevesinde Yeşil Hat üzerinden tüm geçişlerin yasaklanmasına dönüştü. İç dolaşımın, ekonominin ve hayatın bir bütün olarak mümkün olduğunca zarar görmemesi amacıyla küçük adamıza virüsün dış ülkelerden gelmesini engellemek için işbirliği ve koordineli bir çalışma yapmak yerine, acizlik ve bölücü mantalite üstün gelmiş, ve sıradan Kıbrıslıların hayatı büyük zarar görmüştür.

BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporunda da belirtildiği gibi, virüsü kontrol etmek için alınan önlemler geçiş noktalarını kapalı tutmak için bir mazeret teşkil etmemelidir. Geçiş noktalarındaki engeller işçileri, aileleri, öğrencileri, küçük esnafı, serbest çalışan sanatçıları ve çiftleri doğrudan etkilemektedir. Kısacası, pandemi süresince sıradan Kıbrıslılar çok büyük bir sosyo-ekonomik bedel ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Şimdi, Kıbrıs’ın her iki tarafında da aşılamanın başlaması ile, geçişlerin normalleştirilmesini planlamaya başlamanın zamanıdır. Bu noktada, UniteCyprusNow, Coronavirüse karşı işbirliğinin güçlendirilmesi, geçişlerin normalleştirilmesi ve Yeşil Hat üzerinden ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için aşağıdaki pratik önerilerde bulunur:

1)      Aşılamayı koordine edin, bilgileri paylaşın ve yayınlayın, ve her iki taraftaki gelişmeleri ortak şekilde izleyin.

2)      Geçişlerle ilgili iki toplumlu teknik komitenin ve sağlık teknik komitesinin bir araya gelmesini ve sağlık riski minimize edildiğinde geçişlerde normalleşme konusunda bir yol haritası hazırlamaya başlamalarını sağlayın.

3)      Geçiş dönemi boyunca, geçiş noktalarında hızlı test yapın.

4)      Geçişlerin yeniden başlaması için uluslararası uçuşların başlamasından ÖNCE işbirliği yapın.

5)      Geçişlerin başladığı ilk günlerde yığılma ve uzun kuyrukların önüne geçmek için önlemler alın. Geçişleri caydırmak için yeni ve orantısız bürokratik önlemler çıkarmayın.

6)      Yeşil Hat üzerinde yeni geçiş noktalarının açılmasını gündeme alın. Mağusa ve Baf Kapılarında yeni geçiş noktalarının açılması konusunu yeniden ele alın. Sayın Harmancı ve Sayın Yorgacis’i bu konuda inisiyatif almaya davet ederiz.

7)      AB kendi Yeşil Hat Tüzüğüne sahip çıkmalı ve tüzüğü popülist ve milliyetçi pratiklerin insafına bırakmamalıdır. Avrupa Komisyonu’na, geçişlerle ilgili Yeşil Hat Tüzüğü’nün tamamıyla uygulanması için çağrı yaparız. Aynı zamanda AB üye devletlerinin diplomatik misyonlarına, ilgili yetkililerle yaptıkları toplantılarda Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam uygulanması ile ilgili ısrarcı olmaları çağrısını yaparız.

8)      Adadaki tüm yetkililere, Yeşil Hat Tüzüğünün tamamıyla uygulanmasının - yani işlenmiş gıdaların ticareti ve iki taraf arasındaki ulaşım gibi Yeşil Hat ticaretinin artırılmasını sağlayacak adımların - önündeki tüm engellerin kaldırılması için işbirliği yapmaları çağrısını yaparız (bkz. Avrupa Parlamentosu Soru E-004518/2019). Ada içerisindeki ticaret, bölünmüşlüğün iki tarafında karşılıklı ekonomik bağımlılığın artırılması için cesaretlendirilmelidir. Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili farkındalığın artırılması ve ada içindeki işbirliğinin artırılması için bir fon oluşturulması konusunu gündeme alın.

9)      Yetkililere Kıbrıs sorununu çözme çabalarında geçiş noktalarını birbirlerine karşı silah olarak kullanmaya son vermeleri çağrısı yaparız. Olası bir çözüm ile ilgili tarafların siyasi pozisyonları ne olursa olsun, geçiş noktaları, iki toplumu yakınlaştıracak bir güven artırıcı önlem olarak her iki tarafın üzerinde işbirliği yaptığı ve samimiyetlerini kanıtladıkları bir alan olmalıdır.

  1. Sonuncu ama son derece önemli olarak, tüm paydaşlara kendi ülkemizde dolaşım hakkımızı korumak ve genişletmek için samimi bir çaba ortaya koymaları çağrısı yaparız. Her iki taraf da, bu hakkın bürokratik engellerce veya aşırı gruplarca gasp edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almalıdır.
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