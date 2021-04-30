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UCN:Uluslararası camia bizim hayatlarımızla oynamaktan vazgeçmelidir

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UniteCyprusNow bir açıklama yayınladı
UCN:Uluslararası camia bizim hayatlarımızla oynamaktan vazgeçmelidir

UniteCyprusNow bir açıklama yayınladı:

Erkek egemen, “liderler” öncülüğünde yapılan bir diğer tur görüşmeler de dün Cenevre’de çöktü. Bu süreçte yer alan herkes bunda sorumluluk taşımaktadır.

 

Türk ve Kıbrıslı Türk temsilciler, BM’nin kendi Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişmesi talebiyle yıllar boyunca oluşturulan uzlaşıları resmen reddederken, Kıbrıs Rum temsilciler görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istemişler oysa o tarihten beridir bütün kazanımların altını oymak için ellerinden geleni yapmışlardır.

 

Uluslararası camia, özellikle de Birleşmiş Milletler bizi sözde bir sürece sürüklemiş, yakınlaşması mümkün olmayan pozisyonlar yüzünden en başından çökmeye mahkum olduğunu bildikleri bir “gayrı resmi” üst düzey toplantı gerçekleştirmişlerdir. Bu, maalesef insanların hayatlarıyla oynamanın alaycı bir yoludur. Kimse uzlaşıya hazır değilken bir konferans düzenleme kararı Kıbrıslılara uzun vadeli zararlar verecek, dönüp uluslararası camiaya da dertler açacaktır.

 

Kıbrıs çözüm süreci sözde bir barış sürecidir. BM’nin çok iyi bildiği ve daha önce de dile getirdiği üzere gerçek bir barış süreci sivil toplumun, kadınların, akademinin, eğitimcilerin ve toplumun her kesiminin katılımını gerektirir. Başarısızlığı görüldüğü halde uluslararası camianın desteklemeye devam ettiği lider odaklı çözüm süreci bizi yeniden çıkışı olmayan bir çöküşe sürüklemiştir.

 

Her çöküşün bir bedeli vardır ve bunu biz Kıbrıslılar ödemekteyiz.  Ama kaçınılmaz sonuçlar gerçekleşince uluslararası camia da  bu bedelle yüzleşmek zorunda kalacaktır.   

İşte tam da bu yüzden UniteCyprusNow Kıbrıslılara kendi kaderlerini ele almaları ve gerçek bir barış süreci yönünde köprüler kurmak için kendi girişimlerini başlatmaları çağrısında bulunmaktadır. İşte bu yüzden en geleceğimizi kurmak yönünde en büyük zenginliğimiz olan gençliğe, diyaloğa ve insanlara yatırım yapmaktayız.

 

Anketlerin defalarca gösterdiği üzere Kıbrıslılar ülkelerini birleştirmek ve ortak bir  gelecek kurmak için hazırdırlar. İnsanların süreci sahiplenmesi için gerekli adımların atılmasının zamanıdır.

 

Statüko sürdürülebilir değildir; ne Kıbrıslıların ne de komşu ülkelerin yararınadır.

Kıbrıslılar ortak bir gelecek ve birleşik bir ülke yönünde kararlılıklarını göstermek üzere harekete geçmelidirler.

 

Ve bunu şimdi yapmalıdırlar!

 

UniteCyprusNow@gmail.com

Üye olmak için www.unitecyprusnow.org

#UniteCyprusNow @UniteCyprusNow

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